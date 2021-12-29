Учреждения культуры Ростовской области просят увеличить вместимость залов до 75%

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Министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева обратилась к главе региона с просьбой увеличить допустимую вместимость учреждений культуры до 75%. В настоящее время в продажу поступает лишь половина билетов на посадочные места (50%). Речь шла о театрах, музеях, а также концертных и культурно-досуговых организациях. Кинотеатры не входят в этот список.По словам чиновницы, во время новогодних праздников учреждения безукоризненно соблюдали санитарные нормы: масочный режим и социальную дистанцию.Однако руководитель регионального Роспотребнадзора не согласился с министром культуры. Евгений Ковалев обратил особое внимание на Ростовскую филармонию.Губернатор Ростовской области поручил подготовить Минкульту и Роспотребнадзору отчеты о соблюдении ограничений по коронавирусу учреждениями культуры. К вопросу об увеличении допустимых посадочных мест Василий Голубев обещал вернуться позже.