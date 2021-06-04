На Дону планируют увеличить допустимую заполняемость залов театра и филармонии

В Ростовской области планируют увеличить допустимую заполняемость залов филармонии и театра. Проект послабления ограничительных мер представят на рассмотрение 10 июня.Во время заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19 глава региона Василий Голубев поднял вопрос о расширении допустимой заполняемости этих культурных объектов. Руководитель Роспотребнадзора по Ростовской области поддержал смягчение, однако для этого придется строго соблюдать противоэпидемические меры. Кроме того, необходимо, чтобы сотрудники филармонии и театра привились «добровольно, но строем». В первую очередь, - для их же безопасности.Сейчас залы учреждений культуры можно заполнять на 50 процентов. Послабления улучшат их благосостояние, так как поток посетителей значительно увеличится.По данным на 8 июня медики выявили 95 464 случая заболевания коронавирусом среди жителей Ростовской области. Из них 155 подхватили опасную инфекцию за минувшие сутки.