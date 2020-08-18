Министр культуры Ростовской области оказалась самым богатым министром региона

Министры Ростовской области отчитались о своих доходах за 2019 год. Самым богатым министром оказалась глава министерства образования Анна Дмитриева. Декларация чиновницы появилась на сайте регионального правительства.В 2019-м министр образования донского региона заработала 3 миллиона 234 тысячи рублей. В ее собственности квартира площадью 74,9 квадратных метра и еще одна квартира, на 59 квадратных метров, находится у чиновницы в пользовании. Ездит Дмитриева на люксовой иномарке «Ауди А3». Стоимость такого авто колеблется в пределах 2 миллионов рублей.Самым бедным оказался министр имущественных и земельных отношений. В прошлом году Николай Толмачёв заработал 2,2 миллиона рублей.