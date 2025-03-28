Ученые из Ростова предупредили о массовом вымирании рыбы в Таганрогском заливе

Фото: Donday

Ученые из Ростова предупреждают о возможном массовом вымирании рыбы в акватории Таганрогского залива. Информация об этом появилась 27 марта на интернет-ресурсе Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ).На собрании рыбохозяйственного совета Ростовской области замглавы научного центра, Владимир Белоусов, обозначил территории с наибольшей угрозой возникновения гибели рыбы от недостатка кислорода. К таким участкам причислены районы вблизи устьев рек Северного Приазовья, а также зоны скопления иловых отложений в центральной и западной частях залива.-Восточная часть Таганрогского залива, где интенсивно размножается фитопланктон, также находится в зоне риска, - отметил специалист.По оценкам АзНИИРХ, этим летом вероятность массовой гибели рыб в заливе оценивается как умеренная. Одним из ключевых факторов риска является расслоение воды по температуре и солености. Различие этих показателей между поверхностными (более теплыми и с меньшим содержанием соли) водами, поступающими из Дона, и глубинными (более холодными и солеными) водами, вызывает нарушение циркуляции воды. Как следствие, в нижних слоях возникает дефицит кислорода.