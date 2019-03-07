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Участники группы Сплин «взорвали» зал в Ростове

Участники группы Сплин «взорвали» зал в Ростове
В Ростове состоялся долгожданный концерт группы Сплин. Коллектив порадовал фанатов своим выступлением вечером 10 марта. Дончане услышали новый альбом «Встречная полоса», а также старые хиты, без которых уже нельзя представить ни один концерт «сплинов».

Под крики и аплодисменты музыканты поднялись на сцену. «Добрый вечер, Ростов» - коротко поприветствовал гостей солист Александр Васильев. На протяжении всех двух часов музыканты держали зал в состоянии экстаза — слушатели кожей ощущали исходящую от них энергию.

- Мы никогда не забудем, что вас большой город называется Ростов-на-Дону, - с улыбкой сказал Васильев. - Напоследок хочется сказать что-то несуразное...

Финальным аккордом стала песня «Всего хорошего», которую гости пели уже хриплыми голосами.

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