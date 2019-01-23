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Участница «Дома-2» ростовчанка Марина Мексика показала свадебное платье своей мечты

Участница «Дома-2» ростовчанка Марина Мексика показала свадебное платье своей мечты
Звезда «Дома-2» из Ростова Марина Мексика сфотографировалась в трёх шикарных свадебных платьях. Она заявила, что нашла наряд своей мечты.

Марина подобрала три образа. Первый — сверкающая корона и платье с длинным шлейфом, украшенное вышивкой и камнями.

Второе платье покрыто объёмным кружевом. Длинные прозрачные рукава придают немного скромности образу, чего нельзя сказать о глубоком декольте и полуоткрытых плечах. Последними штрихами стали тонкая нитка жемчуга на шее и белые мелкие цветы в волосах.

Участница «Дома-2» ростовчанка Марина Мексика показала свадебное платье своей мечты

Третий наряд сверкает серебром. Кружевные рукава усеяны блестящими камнями, спина и плечи закрыты прозрачной тканью.

Участница «Дома-2» ростовчанка Марина Мексика показала свадебное платье своей мечты

- Теперь я знаю, как выглядят по-настоящему красивые платья, и я нашла своё, - с воодушевлением пишет Марина.

Однако, она не пояснила, какое из трёх платьев предпочитает. Она предложила подписчикам оставить в комментариях их варианты. Большинство фанатов сошлись на том, что самый лучший — первый наряд.

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