Участница «Дома-2» ростовчанка Марина Мексика показала свадебное платье своей мечты



Звезда «Дома-2» из Ростова Марина Мексика сфотографировалась в трёх шикарных свадебных платьях. Она заявила, что нашла наряд своей мечты.



Марина подобрала три образа. Первый — сверкающая корона и платье с длинным шлейфом, украшенное вышивкой и камнями.



Второе платье покрыто объёмным кружевом. Длинные прозрачные рукава придают немного скромности образу, чего нельзя сказать о глубоком декольте и полуоткрытых плечах. Последними штрихами стали тонкая нитка жемчуга на шее и белые мелкие цветы в волосах.







Третий наряд сверкает серебром. Кружевные рукава усеяны блестящими камнями, спина и плечи закрыты прозрачной тканью.







- Теперь я знаю, как выглядят по-настоящему красивые платья, и я нашла своё, - с воодушевлением пишет Марина.



Однако, она не пояснила, какое из трёх платьев предпочитает. Она предложила подписчикам оставить в комментариях их варианты. Большинство фанатов сошлись на том, что самый лучший — первый наряд.