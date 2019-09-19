Известная участница «Дома 2» из Ростова Марина Мексика рассекретила имя своей половинки



Ростовчанка Марина Мексика, ставшая популярной благодаря известному телешоу, раскрыла имя своего партнера. Девушка призналась, что состоит в долгих отношениях с Артемом Кидом из группы «MBAND».



Звезда «Дома 2» не раз появлялась на светских вечерах в компании разных мужчин. Однако внимательные фанаты заметили, что чаще всего ее спутником становился певец Артем Кид. До недавнего времени возлюбленные скрывали свои отношения от посторонних глаз. Но теперь, под натиском любопытных поклонников, им пришлось признаться.



Об истории своих отношений и планах на будущее Марина и Артем рассказали в интервью Peopletalk. Певец признался, что планировал провести с Мариной всего одну ночь, но потом понял, что его чувства гораздо сильнее, и стал добиваться ростовчанку. Сама Мексика понимала несерьезность намерений Артема и долго не решалась вступать с ним в серьезные отношения.



Спустя недолгое время ухаживаний, пара стала жить вместе. Молодые люди часто проявляют свой характер - иногда ссоры доходят до вмятин в стенах. Однако мирятся парень и девушка также быстро, как начинают конфликты. В ближайшее время у Артема пройдет сольный концерт, на котором он планирует познакомить свою половинку с родителями.



По словам Мексики, они оба устали от постоянных опасений раскрыть свои отношения.



- Все больше совместных выходов, вопросов, глупо уже прятаться. Я хочу делиться своим счастьем! Я его очень сильно люблю, и мне не хочется этого скрывать. Мы иногда сделаем крутую фотку и думаем – вот бы сейчас выложить. А нельзя, - цитирует ростовчанку издание.



Сейчас в отношениях Марины и Артема идет самый приятный период. В ближайшее время они хотят переехать за город и завести домашних животных.