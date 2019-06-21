Ростовская звезда «Дома-2» продемонстрировала идеальную фигуру



Ростовчанка и звезда телепроекта «Дом-2» Марина Мексика снова показала подписчикам свою идеальную фигуру. Девушка опубликовала фотографии на своей странице в «Инстраграме» 24 июня.



На снимке девушка предстала в спортивном образе. На ней - синие дизайнерские брюки и черный открытый топ, слегка прикрывающий ее роскошную грудь. Стоит отметить, что на ногах у Марины - туфли на высоком каблуке, что неудивительно, ведь модель часто комбинирует стили и не боится экспериментировать.







Судя по другими фотографиям, сделанным девушкой в этот же день, она серьезно занялась своей фигурой. Однако плоский живот и длинные ноги у девушки уже есть. Видимо, Марина хочет довести свое тело до совершенства и целеустремленно движется в этом направлении. Ростовчанка опубликовала видео, где она в спортивном зале делает различные упражнения. Кадры явно взбудоражили ее фанатов, ведь съемка ведется с очень удачного ракурса.







Напомним, звезда «Дома-2» любит постоянно менять свою внешность. Она четыре раз делала ринопластику. Кроме того, хирурги корректировали грудь девушке. Мексика постоянно примеряет новые образы и любит эпатировать публику.