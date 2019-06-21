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Ростовская звезда «Дома-2» продемонстрировала идеальную фигуру

Ростовская звезда «Дома-2» продемонстрировала идеальную фигуру
Ростовчанка и звезда телепроекта «Дом-2» Марина Мексика снова показала подписчикам свою идеальную фигуру. Девушка опубликовала фотографии на своей странице в «Инстраграме» 24 июня.

На снимке девушка предстала в спортивном образе. На ней - синие дизайнерские брюки и черный открытый топ, слегка прикрывающий ее роскошную грудь. Стоит отметить, что на ногах у Марины - туфли на высоком каблуке, что неудивительно, ведь модель часто комбинирует стили и не боится экспериментировать.

Ростовская звезда «Дома-2» продемонстрировала идеальную фигуру

Судя по другими фотографиям, сделанным девушкой в этот же день, она серьезно занялась своей фигурой. Однако плоский живот и длинные ноги у девушки уже есть. Видимо, Марина хочет довести свое тело до совершенства и целеустремленно движется в этом направлении. Ростовчанка опубликовала видео, где она в спортивном зале делает различные упражнения. Кадры явно взбудоражили ее фанатов, ведь съемка ведется с очень удачного ракурса.

Ростовская звезда «Дома-2» продемонстрировала идеальную фигуру

Напомним, звезда «Дома-2» любит постоянно менять свою внешность. Она четыре раз делала ринопластику. Кроме того, хирурги корректировали грудь девушке. Мексика постоянно примеряет новые образы и любит эпатировать публику.

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