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В Ростовской области пьяная женщина пыталась зарезать дочь на глазах у мужа

В Ростовской области пьяная женщина пыталась зарезать дочь на глазах у мужа
В Ростовской области 34-летняя женщина пыталась расправиться с двухлетней дочкой. Происшествие случилось 22 ноября в станице Багаевской.

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, в тот вечер родители девочки поссорились. По информации DonDay.ru, выпившая супруга уличила молодого мужа в измене и стала выяснять с ним отношения. Атмосфера накалялась, и в какой-то момент женщина разбила зеркало и схватила один из осколков. Мать поднесла его к шее двухлетней дочери, угрожая зарезать девочку.

К счастью, она не успела навредить ребенку - бабушка с дедушкой отобрали у нее осколок. Тогда женщина стала душить малышку, но и в этот раз ей помешали. Родственники забрали девочку у агрессивной матери и вызвали полицию.

В отношении 34-летней женщины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В СУ СКР по Ростовской области уточнили, что раньше жительница станицы привлекалась к уголовной ответственности за кражу.
Фото: www.publicdomainpictures.net.
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