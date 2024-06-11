В Ростовской области у зверски убитой кувалдой женщины осталась двухлетняя дочь

Фото: СУ СКР по Ростовской области

Стали известны новые подробности жестокого убийства 38-летней женщины в поселке под Ростовом. Трагедия случилась в ночь на 10 июня в поселке Реконструктор Аксайского района.По предварительным данным, у погибшей с сожителем продолжительное время были напряженные отношения на почве ревности. Возлюбленные часто читали переписки друг друга и подозревали в неверности. Ночью перед происшествием у пары вспыхнул очередной конфликт.По версии следствия, 38-летний мужчина избил свою сожительницу. Затем он привязал ее за ноги буксировочным тросом к бамперу грузового микроавтобуса и протащил по дороге до лесопосадки. Там он якобы несколько раз ударил ее кувалдой по голове, а затем скинул тело в овраг.Согласно информации DonDay, в момент происшествия в доме у женщины спала двухлетняя дочь. Когда девочка проснулась, мама уже была мертва.Подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Убийство». Мужчину допрашивают следователи.