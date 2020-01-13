Тренер «Ростова» Валерий Карпин в юности встречался с мамой своей жены



Супруга главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина рассказала историю их знакомства. Как оказалось, она началась ещё задолго до рождения самой Дарьи.



Девушка рассказала в шоу «Красава», что Карпин был с детства знаком с её мамой. В возрасте 14 лет они встречались.



- Ну как в Советском Союзе люди встречались? Ходили по дворам, один раз были в кино, - говорит Дарья. - Валерий успел познакомить её со своей мамой, и они стали подругами на всю жизнь.



У молодых людей не сложились серьёзные отношения, Карпин уехал, посвятил себя футболу. Девушка вышла замуж, и вскоре родила Дарью.



- Так получилось, что, когда нас выписывали из роддома, с нами была мама Валерия. Она даже плакала из-за того, что её сын не женился на моей матери. Карпина я знаю с двух месяцев. В течение 25 лет я называла его «дядя Валера».



Когда спортсмен стал проявлять к девушке интерес, она ответила взаимностью. В 2017 году они поженились, у них родилась дочь Даша. Сейчас Карпина беременна вторым ребёнком, пол которого пара пока не раскрывает.



Жена Валерия добавила, что дома он совершенно не такой, как на работе.



- Он не брутальный и не суровый. Очень заботливый и внимательный. Правда, и очень требовательный.

