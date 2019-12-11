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Тренер «Ростова» Валерий Карпин показал новое фото беременной супруги

Тренер «Ростова» Валерий Карпин показал новое фото беременной супруги
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» опубликовал новый снимок беременной жены. Валерий Карпин разместил предновогоднее фото в своём микроблоге.

Спортсмен вместе с молодой супругой сбежал от российских холодов в Майами. На отдыхе пара решила сходить в ресторан.

- Несмотря на нашу пузатость, от мяса мы не могли отказаться, - пошутил Валерий Крапин.

Подписчики заметили, что тренер «молодится»: для похода в заведение он надел подвернутые джинсы, футболку, обул кроссовки. Дарья же, несмотря на интересное положение, обула босоножки на каблуке и надела платье.

О том, что жена Карпина ждёт второго ребёнка, стало известно в конце октября. Супруги пока не раскрывают пол малыша, также неизвестно, на каком сроке находится Дарья. Подписчики Валерия и фанаты «Ростова» искренне желают, чтобы у него родился сын. У него уже есть четыре дочки: Вероника, которая появилась вне брака, Валерия и Мария — от первой жены и годовалая Даша, названная в честь мамы.

Дарья и Валерий поженились в июне 2017 года. Примерно через полгода он стал главным тренером ФК «Ростов», подписав контракт на два с половиной года.

За день пост Карпина набрал порядка 18 500 «лайков». Фолловеры оставляют десятки комментариев с хорошими пожеланиями и поздравлениями.

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