Тренер «Ростова» Валерий Карпин показал новое фото беременной супруги



Главный тренер футбольного клуба «Ростов» опубликовал новый снимок беременной жены. Валерий Карпин разместил предновогоднее фото в своём микроблоге.



Спортсмен вместе с молодой супругой сбежал от российских холодов в Майами. На отдыхе пара решила сходить в ресторан.



- Несмотря на нашу пузатость, от мяса мы не могли отказаться, - пошутил Валерий Крапин.



Подписчики заметили, что тренер «молодится»: для похода в заведение он надел подвернутые джинсы, футболку, обул кроссовки. Дарья же, несмотря на интересное положение, обула босоножки на каблуке и надела платье.



О том, что жена Карпина ждёт второго ребёнка, стало известно в конце октября. Супруги пока не раскрывают пол малыша, также неизвестно, на каком сроке находится Дарья. Подписчики Валерия и фанаты «Ростова» искренне желают, чтобы у него родился сын. У него уже есть четыре дочки: Вероника, которая появилась вне брака, Валерия и Мария — от первой жены и годовалая Даша, названная в честь мамы.



Дарья и Валерий поженились в июне 2017 года. Примерно через полгода он стал главным тренером ФК «Ростов», подписав контракт на два с половиной года.



За день пост Карпина набрал порядка 18 500 «лайков». Фолловеры оставляют десятки комментариев с хорошими пожеланиями и поздравлениями.