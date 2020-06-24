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У сотрудников мэрии Новошахтинска выявили коронавирус

У сотрудников мэрии Новошахтинска выявили коронавирус
У сотрудников администрации города Новошахтинска выявлен коронавирус. Об этом 25 июня сообщил во время брифинга руководитель донского управления Роспотребнадзора – главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.
- В одном из подразделений администрации зарегистрированы два случая, которые были вовремя выявлены. Принят комплекс мер по обследованию контактных лиц, - рассказала Ковалев. - В результате были выявлены ещё несколько лиц.

В настоящее время больные получают лечение, а контактировавшие с ними находятся дома на самоизоляции.

По месту их работы проведены дезинфицирующие мероприятия. Очаг остаётся на контроле Роспотребнадзора.

Напомним, по данным на 25 июня, в Ростовской области зарегистрировано 9 074 случая заражения коронавирусом. Скончались 100 человек.

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