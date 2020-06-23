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В детсадах Ростовской области зарегистрировано 24 случая заражения коронавирусом

В детсадах Ростовской области зарегистрировано 24 случая заражения коронавирусом
В Ростовской области зарегистрировали множество случаев заражения коронавирусом в детских садах. О цифрах рассказал главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв во время брифинга 25 июня.

Дежурные группы в учреждениях работают с 1 июня. За этот период в 19 детсадах выявили 24 случая заболевания COVID-19. Почти все — среди сотрудников, и только один — у ребёнка. Он заразился в кругу семьи.

Как отметил Евгений Ковалёв, коронавирус у работников обнаружили в рамках профилактического обследования. Удалось не допустить появления вспышек. Ситуация находится под контролем.

Напомним, отдать ребёнка в дежурную группу могут только семьи, в которых оба родителя вышли на работу.

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