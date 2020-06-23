В детсадах Ростовской области зарегистрировано 24 случая заражения коронавирусом

В Ростовской области зарегистрировали множество случаев заражения коронавирусом в детских садах. О цифрах рассказал главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв во время брифинга 25 июня.Дежурные группы в учреждениях работают с 1 июня. За этот период в 19 детсадах выявили 24 случая заболевания COVID-19. Почти все — среди сотрудников, и только один — у ребёнка. Он заразился в кругу семьи.Как отметил Евгений Ковалёв, коронавирус у работников обнаружили в рамках профилактического обследования. Удалось не допустить появления вспышек. Ситуация находится под контролем.Напомним, отдать ребёнка в дежурную группу могут только семьи, в которых оба родителя вышли на работу.