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Причиной смерти пилота «Аэрофлота» во время экстренной посадки в Ростове мог стать инсульт

Причиной смерти пилота «Аэрофлота» во время экстренной посадки в Ростове мог стать инсульт
По предварительным данным, причиной смерти пилота «Аэрофлота» мог стать инсульт. Член экипажа скончался во время экстренной посадки в Ростове.

Дамиру Ахметову было 39 лет. Мужчина – уроженец Челябинской области. Жил в Омске.

Самолет, совершавший перелёт из Москвы в Анапу, уже покинул ростовский аэропорт и направился по своему маршруту.

Напомним, трагедия произошла 24 ноября. Airbus 320, вылетевший из столицы, экстренно приземлился в Ростове. Причиной стало резко ухудшение самочувствие второго пилота. На земле борт уже ждала скорая. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось.

В настоящее время следственные органы на транспорте устанавливают все обстоятельства случившегося.

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