Причиной смерти пилота «Аэрофлота» во время экстренной посадки в Ростове мог стать инсульт



По предварительным данным, причиной смерти пилота «Аэрофлота» мог стать инсульт. Член экипажа скончался во время экстренной посадки в Ростове.



Дамиру Ахметову было 39 лет. Мужчина – уроженец Челябинской области. Жил в Омске.



Самолет, совершавший перелёт из Москвы в Анапу, уже покинул ростовский аэропорт и направился по своему маршруту.



Напомним, трагедия произошла 24 ноября. Airbus 320, вылетевший из столицы, экстренно приземлился в Ростове. Причиной стало резко ухудшение самочувствие второго пилота. На земле борт уже ждала скорая. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось.



В настоящее время следственные органы на транспорте устанавливают все обстоятельства случившегося.