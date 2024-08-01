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У школьницы в Ростове врачи обнаружили редкое заболевание

У школьницы в Ростове врачи обнаружили редкое заболевание
В Ростове 9-летней школьнице поставили редкий диагноз. Кожное заболевание передавалось из поколения в поколение.

Родители девочки обратились за помощью в ОКДЦ. В ходе осмотра врач-дерматолог обнаружил у пациентки уплотнения на ладонях и подошвах. Медики провели обследование и выявили у нее кератодермию Унны-Тоста. Заболевание характеризуется избыточным ороговением отдельных участков кожи. В случае с девочкой — на ладонях и подошвах ног.

— Мама ребенка и бабушка также имеют аналогичные изменения с раннего детства. К врачам по этому поводу не обращались. Периодически всей семьей используют крема с мочевиной, — добавили в региональном Минздраве.
Фото: Rostov.ru
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