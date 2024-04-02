В Ростове у двух детей обнаружили редкое генетическое заболевание

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В Ростове у двух детей обнаружили средиземноморскую лихорадку. Об этом сообщили в региональном Минздраве.К врачам обратилась мама двух детей, которым 13 и 9 лет. Она рассказала, что у них с трех лет несколько раз в месяц температура поднималась до 40 градусов. Это сопровождалось болью в животе, голове, мышцах и суставах.После обследования выяснилось, что у детей редкое генетическое заболевание - семейная средиземноморская лихорадка. Это наследственное заболевание, распространенное преимущественно среди жителей средиземноморского бассейна - армян, евреев, арабов.Юным пациентам было назначено лечение. Дети чувствуют себя лучше, у них прекратились лихорадка и болевые приступы.