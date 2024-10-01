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Тысячи жителей Ростова почти на сутки остались без воды

Тысячи жителей Ростова почти на сутки остались без воды
В Железнодорожном районе Ростова 1 октября произошло массовое отключение воды. Тысячи жителей были отрезаны от коммуникации около 08:00.

В городском водоканале сообщили, что на улице Свердловской произошла утечка. В связи с этим без воды остались люди, проживающие в границах: Стачки, Зеркальный, Скрябина, 31, 33, Амбулаторная, НЖД, Набережная, Циолковского, от № 148а до № 102, Богачёва, кладбище, Батуринская, Тружеников, Мопра.

Помимо домов, без воды остались школы, детские сады и другие социальные учреждения.

Изначально ремонт планировали завершить к 17:00. Однако позже работы продлили до 23:00.
Фото: Ростов.Ру
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