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Тысячи жителей Ростова остались без света из-за многочисленных аварий

Тысячи жителей Ростова остались без света из-за многочисленных аварий
Тысячи ростовчан остались без света из-за многочисленных аварий. Об этом информирует департамент ЖКХ и энергетики.

Две коммунальные аварии случились в промежутке с 12:10 до 12:40. Из-за этого света нет в переулке 3-м Сахалинском, на улице Славинской, в переулках Сахалинском, 4-м Сахалинском, Евдокимова, Марксистском, на улицах Фурмановской, Нариманова, Тибетской, Ялтинской, Орской.

Также проблемы со светом возникли на улицах и в переулках: Казахской, Обском, Татарской, Волочаевском, Самарском, Белорусской, Киргизской, Клязьминском, Каспийской, Алтайской, Мезенском, Украинской, Ладожском, Вятской.

Предварительно, восстановить электроснабжение должны к 16:00. На месте уже работают специалисты.
Фото: Rostov.ru
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