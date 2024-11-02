Тысячи жителей Ростова остались без света из-за многочисленных аварий

Фото: Rostov.ru

Тысячи ростовчан остались без света из-за многочисленных аварий. Об этом информирует департамент ЖКХ и энергетики.Две коммунальные аварии случились в промежутке с 12:10 до 12:40. Из-за этого света нет в переулке 3-м Сахалинском, на улице Славинской, в переулках Сахалинском, 4-м Сахалинском, Евдокимова, Марксистском, на улицах Фурмановской, Нариманова, Тибетской, Ялтинской, Орской.Также проблемы со светом возникли на улицах и в переулках: Казахской, Обском, Татарской, Волочаевском, Самарском, Белорусской, Киргизской, Клязьминском, Каспийской, Алтайской, Мезенском, Украинской, Ладожском, Вятской.Предварительно, восстановить электроснабжение должны к 16:00. На месте уже работают специалисты.