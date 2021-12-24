К концу года тысячи ростовчан останутся без электричества

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Сотни домов в Ростове к концу года останутся без света. Массовые отключения запланированы с 27 декабря.В понедельник электричества лишатся люди, проживающие по адресам: улица Таганрогская, 116А, 116Г, 116/5, 116/6 и 118/2. Там лампочки погаснут с 9 до 16 часов. Немного меньше, с 10 до 16 обесточат дома №58 на проспекте Театральном, №1 на Шолохова и №2 в переулке Энергетиков.В этот же день не будет света в домах №№ 1-31, 28-50 на улице Ярослава Галана, №№ 42, 42А, 42Б, 49А на Ленина, №№ 17-39, 20-34 на Гаккеля, №№ 9-33, 4-8А на Тоннельной, №№ 51-69 и 30-58 на Кооперативной, а также на Красина, Караванной, Профинтерна и переулках Макеевском, Полюсном, Балтийском и Короленко.Дольше всего без электричества просидит большинство жителей Александровки. С 8 до 18 часов обесточат дома, расположенные по адресам: проспект 40 лет Победы, 96-246; переулок Руднева, 75-83, 82-84; Молочный, 88-93, 20-182;28 декабря на улице Зорге, 33/4, 33/5, 39/2 и Еременко, 54В не будет света с 9 до 16 часов. На час дольше, до 17, отключат электричество по адресам: улицы Белорусская, 132; Енисейская, 1-29, 2-30; Алтайская, 1-27, 2-28; Каспийская, 1-27, 2-28; Владимирская, 1-27, 2-20; Украинская, 106-150, 127-167; Амурская, 1-23, 2-24; Крамоторская, 1-19, 2-26; Вятская, 1-23, 2-44.Аналогичная ситуация и в домах №№ 13-59, 24-98 в переулке Самарском, №№ 39-95, 38-94 в Ильменском, №№ 1-37, 107-113, 14-78 в Мезенском, №№ 1-17, 2-12 в Магаданском, №№ 1-9, 2-6 в Ангарском, №№ 77-97, 76-96 в Волочаевском и №№ 1-31, 71-91, 2-36, 80-100 в Суржском. В то же время без света останутся жители домов №№ 1-33, 10-30, 79-101 в переулке Клязьменском, №№ 1-11, 2-14 в Дербентском, №№ 21-35, 26-36 в Тверском, №№ 27-39, 26-34 в Ладожском и №№ 23-31, 20-38 в Свирском.С 9 до 17 часов лампочки погаснут по адресам: улица Белорусская, 113-145; 1-й Киргизской, 114-124, 85-89; 2-й Киргизской, 84, 85; Костромской, 1-27,2-28; Георгиевской, 1-17; Фучика, 2-28, 1-27; Татарская, 22-50, 70-90. Такая же ситуация в садовых товариществах «Жемчужина», «Товарищ», «Дружба», «Росинка», «Мичуринец», «Северная Ривьера», «Красный Аксай», «Виноградарь».В числе домов, лишенных на полдня света, оказались и следующие адреса: переулок Рыбный, 2-22, 1-9, Желябова, 2-4, Безымянный, 14-22, 17-19, улицы Собино, 2-78, 3-79, Депутатская, 1/8, 3, 2-24, Минераловодская, 8-46, 1-59, Никитина, 2-24, Республиканская, 2-64, 7-53, Гусева, 54-104, 105-167, Кручинина, 58-120, 71-89.В среду, 29 декабря, с 10 до 13 часов обесточат дома на проспекте Буденновском, 98/67, 100, 100/б, 100/в, 100/г, 100/ж 102, 102/а, 104 и в переулке Соборном, 87/71, 89. А на улице Зорге, 33/4, 33/5 и 39/2 не будет электричества с 9 до 16 часов. В это же время останутся без света и ростовчане, проживающие на Еременко 54А.