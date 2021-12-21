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К концу рабочей недели сотни ростовчан останутся без света

К концу рабочей недели сотни ростовчан останутся без света

В Ростове-на-Дону пройдет очередное выключение света. Без электроэнергии останутся сотни горожан. Причиной временных сбоев стали плановые работы.

В пятницу, 24 декабря с девяти утра без света придется остаться жителям домов по адресам: улица Смены, 30-34, 21А, улица Славинская, 1-19, 14-28, а также улица Балка Рябинина, 14-26, улица Думенко 1/2, 1/13, 3/2, 5, 5/1, 14, и улица Миронова, 3/3. В график отключений вошли также: переулок Кривянский, 1-21, 2-20, переулок 5-й Сахалинский, 10, 16, 41 и переулок Гуковский, 1-55, 2-62.

В этот же день с девяти утра света не будет в домах на улице Лесопарковой, 1-9, 23-25, 6-10 и в переулке Вагайском, 1.

Восстановят подачу электричества около четырех-пяти часов вечера.
Фото: embedy.eu
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