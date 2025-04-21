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Трое футболистов «Ростова» не сыграют в матче с «Локомотивом» из-за перебора желтых карточек

Трое футболистов «Ростова» не сыграют в матче с «Локомотивом» из-за перебора желтых карточек
В матче с «Локомотивом» не смогут принять участие три игрока «Ростова». Причина — перевыполнение лимита жёлтых карточек.

Егор Голенков, Умар Сако и Иван Комаров получили по предупреждению в предыдущих матчах. Согласно правилам футбола, если игрок набирает четыре жёлтые карточки, он дисквалифицируется на одну игру.

Несмотря на победу над «Факелом», «Ростов» столкнётся с трудностями в матче с «Локомотивом». Из-за травм не смогут сыграть ведущие футболисты команды. Кроме того, лучший вратарь «Ростова» Рустам Ятимов получил травму головы и находится в больнице.
Фото: ФК Ростов
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