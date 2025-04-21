Трое футболистов «Ростова» не сыграют в матче с «Локомотивом» из-за перебора желтых карточек

Фото: ФК Ростов

В матче с «Локомотивом» не смогут принять участие три игрока «Ростова». Причина — перевыполнение лимита жёлтых карточек.Егор Голенков, Умар Сако и Иван Комаров получили по предупреждению в предыдущих матчах. Согласно правилам футбола, если игрок набирает четыре жёлтые карточки, он дисквалифицируется на одну игру.Несмотря на победу над «Факелом», «Ростов» столкнётся с трудностями в матче с «Локомотивом». Из-за травм не смогут сыграть ведущие футболисты команды. Кроме того, лучший вратарь «Ростова» Рустам Ятимов получил травму головы и находится в больнице.