В Ростовской области сняли режим беспилотной опасности утром 17 марта. Сообщение от РСЧС пришло около 7:30.Беспилотная опасность была введена в донском регионе примерно 1:00. Жителям рекомендовали уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и не подходить близко к окнам.Утром оперативные службы сняли специальный режим. Как уточнил глава Ростовской области Юрий Слюсарь, воздушная атака БПЛА была отражена в Каменском районе. К счастью, информации о пострадавших и разрушениях на земле не было.