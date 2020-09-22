Три капли воды: у пары из Ростовской области родилась тройня близнецов весом по полтора килограмма
В семье шахтинцев Елизаветы и Александра Манжилеевых родились трое мальчиков-близнецов весом по полтора килограмма. Долгих два месяца крох выхаживали в специальных боксах в Ростовском перинатальном центре, и 22 сентября маму вместе с сыновьями выписали из роддома.
Елизавета попала в роддом 16 июня на 31-й неделе беременности. До этого 21-летняя девушка каждые две недели ездила в донскую столицу сдавать анализы. Беременность протекала легко, и Лиза даже не ощущала, что носит под сердцем сразу троих малышей. До последнего дончанка была активной, убиралась дома, готовила и следила за хозяйством.
- Мы всегда хотели иметь большую семью. Я был безумно счастлив, когда узнал, что у нас родятся три сыночка. Конечно, на последних месяцах беременности всем было тяжело. Но я находился рядом и всегда поддерживал Лизу, - рассказал 29-летний отец.
Новоиспеченная мамочка и подумать не могла, что, приехав на плановую госпитализацию, из роддома она уже выйдет не одна. В перинатальном центре у девушки поднялось давление. Медики не могли его сбить никакими лекарствами. Возник риск жизни и здоровью мамы и детей, могли начать отказывать органы, поэтому было принято решение сделать экстренное кесарево (ЭКС).
- Я не чувствовала, что мне было плохо, - отметила Елизавета. - Так смешно получилось: я лежала в палате вместе с женщиной. Вечером к ней пришёл врач и объяснял план действий на родах. Но вдруг ему позвонили и сказали срочно забирать меня в операционную. Пришёл к одной, а забрал другую.
Так неожиданно 17 июня на свет появились трое близнецов Манжилеевых: Вадим (1 550 граммов), Мирон (1 330 граммов) и Евгений (1 480 граммов), похожих друг на друга, как «три капли воды». Крох сразу забрали в отделение патологии новорождённых.
Главный врач областного перинатального центра Максим Уманский отмечает, что многоплодная беременность – это всегда сложная беременность, так как достаточно часто она заканчивается раньше срока.
Мальчикам там поставили капельницы и назначили процедуры, чтобы они набирали вес и силы. Елизавете поначалу разрешали приходить к детям лишь несколько раз в день и совсем ненадолго, затем она посещала их раз в три часа. И только спустя полтора месяца семью перевели в одну палату.
- Когда я приходила к малышам в реанимацию, у меня сердце разрывалось, слёзы наворачивались на глаза. На нервной почве у меня пропало молоко, но врачи мне говорили держаться, потому что дети всё чувствуют. Поэтому я старалась быть всегда позитивной рядом с ними, улыбаться и ласкать малюток. Я понимала, что есть случаи и пострашнее моих, поэтому расстраиваться я не имею права. Да и от негативных мамочек я держалась подальше, - поделилась девушка.
Все это время Лиза даже не могла поплакаться в плечо родным. Из-за сложной эпидемиологической обстановки посещение перинатального центра было строго запрещено. К малышам не пускали даже папу. Каждый раз молодые родители виделись через окна медицинского центра. Лиза вспоминает это время с ужасом.
Когда каждый малыш набрал по три килограмма, мамочку стали готовить к выписке. Встречать Лизу с малышами у роддома собрались уже все родственники.
- Моя мама очень хотела девочку, до последнего надеялась, что среди пацанов родится всё-таки одна внучка, - улыбнулась Елизавета.
Сейчас детишки находятся дома. За ними присматривает бабушка, пока родители решают вопросы с документами. Лиза чувствует себя прекрасно и не ощущает трудностей с мальчиками. Даже находясь в больнице, она одна хорошо справлялась сразу с тремя новорождёнными.
- Они кушают и спят, проблем никаких нет, но это пока, - говорит мама. - Мы продолжаем делать ингаляции дома, потому что при родах у детей были некоторые осложнения на лёгкие. Но это нормально, всё лечится, всё проходит. С двойняшками и тройняшками часто такое приключается.
Несмотря на это, Александр все же взял отпуск на работе, чтобы первое время быть рядом с супругой.
К слову, мальчики Манжилеевы — не первая тройня в 2020 году. Ранее в областном перинатальном центре в семье Анны и Максима Кузьменко из Матвеево-Курганского района родились две девочки и мальчик весом 2 300, 2 050 и 2 400 граммов. Всего с начала 2020 года в Ростовской области родились три тройни.