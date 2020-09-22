Три капли воды: у пары из Ростовской области родилась тройня близнецов весом по полтора килограмма

В семье шахтинцев Елизаветы и Александра Манжилеевых родились трое мальчиков-близнецов весом по полтора килограмма. Долгих два месяца крох выхаживали в специальных боксах в Ростовском перинатальном центре, и 22 сентября маму вместе с сыновьями выписали из роддома.Елизавета попала в роддом 16 июня на 31-й неделе беременности. До этого 21-летняя девушка каждые две недели ездила в донскую столицу сдавать анализы. Беременность протекала легко, и Лиза даже не ощущала, что носит под сердцем сразу троих малышей. До последнего дончанка была активной, убиралась дома, готовила и следила за хозяйством.Новоиспеченная мамочка и подумать не могла, что, приехав на плановую госпитализацию, из роддома она уже выйдет не одна. В перинатальном центре у девушки поднялось давление. Медики не могли его сбить никакими лекарствами. Возник риск жизни и здоровью мамы и детей, могли начать отказывать органы, поэтому было принято решение сделать экстренное кесарево (ЭКС).Так неожиданно 17 июня на свет появились трое близнецов Манжилеевых: Вадим (1 550 граммов), Мирон (1 330 граммов) и Евгений (1 480 граммов), похожих друг на друга, как «три капли воды». Крох сразу забрали в отделение патологии новорождённых.Главный врач областного перинатального центра Максим Уманский отмечает, что многоплодная беременность – это всегда сложная беременность, так как достаточно часто она заканчивается раньше срока.Мальчикам там поставили капельницы и назначили процедуры, чтобы они набирали вес и силы. Елизавете поначалу разрешали приходить к детям лишь несколько раз в день и совсем ненадолго, затем она посещала их раз в три часа. И только спустя полтора месяца семью перевели в одну палату.Все это время Лиза даже не могла поплакаться в плечо родным. Из-за сложной эпидемиологической обстановки посещение перинатального центра было строго запрещено. К малышам не пускали даже папу. Каждый раз молодые родители виделись через окна медицинского центра. Лиза вспоминает это время с ужасом.Когда каждый малыш набрал по три килограмма, мамочку стали готовить к выписке. Встречать Лизу с малышами у роддома собрались уже все родственники.Сейчас детишки находятся дома. За ними присматривает бабушка, пока родители решают вопросы с документами. Лиза чувствует себя прекрасно и не ощущает трудностей с мальчиками. Даже находясь в больнице, она одна хорошо справлялась сразу с тремя новорождёнными.Несмотря на это, Александр все же взял отпуск на работе, чтобы первое время быть рядом с супругой.К слову, мальчики Манжилеевы — не первая тройня в 2020 году. Ранее в областном перинатальном центре в семье Анны и Максима Кузьменко из Матвеево-Курганского района родились две девочки и мальчик весом 2 300, 2 050 и 2 400 граммов. Всего с начала 2020 года в Ростовской области родились три тройни.