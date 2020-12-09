Треть заболевших коронавирусом дончан - жители Ростова-на-Дону

В Ростове выявили наибольшее количество пациентов с COVID-19 в регионе. В донской столице коронавирусом заболели 37% от общего числа в Ростовской области.По состоянию на 11 декабря инфекцию подхватил 43 921 человек. Из них 386 пополнили ряды пациентов с COVID-19 за последние 24 часа. На первом месте по количеству заболевших среди 38 муниципалитетов - Ростов. Там диагноз «коронавирус» подтвердился у 142 человек. В Орловском районе выявили 14 зараженных, а в Тарасовском, Кашарском, Сальском и Миллеровском - по 13. В Азове вирус подхватили 12 человек, в Заветинском, Верхнедонском и Шолоховском районах - по 10.По девять человек заболели в Мясниковском, Чертковском районах и городах Волгодонск и Новошахтинск. В Гуково, Целинском, Неклиновском и Константиновском - по восемь. С коронавирусом борются семь жителей Белокалитвинского района и по пять - Цимлянского, Зимовниковского, Песчанокопского районов, а также городов Каменск-Шахтинский, Зверево и Новочеркасск.Диагноз также поставили четырем батайчанам. В Таганроге и Шахтах инфицированы по три человека. Столько же дончан заразились на территории Волгодонского, Зерноградского, Веселовского районов. По два зараженных зафиксировали в Азовском, Красносулинском, Боковском, Морозовском, Багаевском районах. Меньше всего за сутки COVID-19 подхватили в Кагальницком и Аксайском районах.Из-за ухудшения ситуации по коронавирусной инфекции на территории Ростовской области ужесточили ограничительные меры. С 1 декабря допустимая посадка кинозалов с 40% сократилась до 25%. Ледовые катки в торгово-развлекательных центрах закрыли. С 22 до 7 часов запрещено проведение мероприятий с большим количеством людей. Использование пиротехники также оказалось под запретом. Несмотря на принятые меры, количество заболевших не становится меньше.