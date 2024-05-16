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В Ростове сотрудники полиции перекрыли движение транспорта по Текучевскому мосту

В Ростове сотрудники полиции перекрыли движение транспорта по Текучевскому мосту
В Ростове-на-Дону полицейские перекрыли движение транспортных средств по Текучевскому мосту. Две патрульные машины ДПС перекрыли дорогу утром 16 мая.

По словам очевидцев, люди в форме стоят в районе остановки «Переулок Майкопский». Они разворачивают всех водителей и направляют по объездному пути. Около путепровода собирается затор.

В УГИБДД по Ростовской области пока не давали никаких комментариев касаемо ограничений.
Фото: Ростов.Ру
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