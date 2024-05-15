В Ростовской области с 15 мая введен режим ЧС из-за заморозков

Фото: телеграм-канал Василия Голубева

В Ростовской области введен режим ЧС из-за заморозков. Информацию об этом сообщил губернатор донского региона Василий Голубев.Режим чрезвычайной ситуации введен с 15 мая 18:00. По словам главы региона, майские заморозки вызвали частичное повреждение, а местами и гибель сельхозкультур практически во всех районах Ростовской области.Предварительно, посевы пострадали на площади более 140 тысяч гектаров. Общая посевная площадь региона - 4,9 миллионов гектар.Донским аграриям режим ЧС позволит оформить страховые выплаты и возместить потери. Муниципалитетам необходимо направить в региональный минсельхознадзор документы, обосновывающие размер ущерба.