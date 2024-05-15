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В Ростовской области с 15 мая введен режим ЧС из-за заморозков

В Ростовской области с 15 мая введен режим ЧС из-за заморозков
В Ростовской области введен режим ЧС из-за заморозков. Информацию об этом сообщил губернатор донского региона Василий Голубев.

Режим чрезвычайной ситуации введен с 15 мая 18:00. По словам главы региона, майские заморозки вызвали частичное повреждение, а местами и гибель сельхозкультур практически во всех районах Ростовской области.

Предварительно, посевы пострадали на площади более 140 тысяч гектаров. Общая посевная площадь региона - 4,9 миллионов гектар.

Донским аграриям режим ЧС позволит оформить страховые выплаты и возместить потери. Муниципалитетам необходимо направить в региональный минсельхознадзор документы, обосновывающие размер ущерба.
Фото: телеграм-канал Василия Голубева
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