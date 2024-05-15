В Ростове на Левенцовке под землю провалилась тротуарная плитка

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В Ростове на Левенцовке тротуарную плитку повело. Местные жители опубликовали фотографии в социальных сетях 15 мая.На улице Маршала Жукова пешеходная дорожка частично ушла под землю, а асфальт покрылся глубокими трещинами. Пройти по этой дороге стало настоящим испытанием, особенно для пожилых людей и мам с колясками.-Невозможно пройти по улице, чтобы споткнутся. С августа прошлого года дорога находится в таком ужасающем состоянии, — пожаловалась Екатерина Н.Напомним, что два года назад здесь положили новое тротуарное покрытие в рамках программы городского благоустройства. Однако местные власти не торопятся исправлять ситуацию.