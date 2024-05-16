В Ростове-на-Дону пропал 17-летний парень

Фото: Поисковой отряд Юг

В Ростове-на-Дону без вести пропал 17-летний парень. О местонахождении Дмитрия Бодахова ничего не известно больше двух суток.Последний раз юношу видели 14 мая. С тех пор он не появлялся дома и не выходил на связь с родными. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам. Десятки добровольцев прочесывают улицы города.Согласно ориентировкам, рост Дмитрия составляет около 170 сантиметров. Он худощавого телосложения. Юноша обрит налысо, у него серо-зеленые глаза. Предположительно, был одет в камуфлированную форму, обут в черные берцы.Если вы видели похожего человека, позвоните по номеру: 112.