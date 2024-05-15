В Ростове без вести пропал 16-летний парень

Фото: Поисковое сообщество «Юг»

В Ростове-на-Дону без вести пропал 16-летний подросток. О местонахождении Станислава Лазника ничего не известно с 14 мая.В тот день он ушел из дома в неизвестном направлении. Станислав перестал выходить на связь с родными. Родственники пытались отыскать парня своими силами, но ничего не вышло. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Рост Станислава составляет 170 сантиметров, он худощавого телосложения. У парня короткие волосы и карие глаза.В день исчезновения подросток, предположительно, был одет в черную с белыми полосами спортивную куртку, черные джинсы и кепку и обут в такого же цвета кроссовки.Если вы что-то знаете о местонахождении Станислава, то сообщите по номерам: 8-800-550-10-54 или 112.