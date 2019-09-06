Тренировку систем оповещения проведут в Ростове
Фото: gubtrk.ru
В Ростове 18 сентября прозвучит сигнал тревоги. В этот день в донской столице проведут проверку работы систем оповещения на случай чрезвычайных ситуаций.
Как сообщили в Управлении ГО и ЧС города, сигналы системы централизованного оповещения населения будут слышны с 11:20 до 12:00.
- При звуках сирен необходимо включить телевизор или радио и прослушать информацию, - напомнили в спасательном ведомстве.
В случае ЧС по каналам теле- и радиовещания население информируют о порядке действий.