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Тренировку систем оповещения проведут в Ростове

Тренировку систем оповещения проведут в Ростове
Фото: gubtrk.ru

В Ростове 18 сентября прозвучит сигнал тревоги. В этот день в донской столице проведут проверку работы систем оповещения на случай чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в Управлении ГО и ЧС города, сигналы системы централизованного оповещения населения будут слышны с 11:20 до 12:00.
- При звуках сирен необходимо включить телевизор или радио и прослушать информацию, - напомнили в спасательном ведомстве.

В случае ЧС по каналам теле- и радиовещания население информируют о порядке действий.

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