В Ростове в декабре проведут тренировку системы оповещения



В Ростове пройдёт тренировка автоматизированной системы централизованного оповещения населения о происшествиях. Об этом сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Ростова.



Сигналы прозвучат 19 декабря с 11 до 12 часов. В этот час ростовчане услышат сирены, звуки которых означают «Внимание всем!».

- Будьте внимательны к сигналам и сообщениям, передаваемым по системе централизованного оповещения населения, - отметили в спасательном ведомстве.



В экстренных случаях при включении сирены необходимо включить радио или телевизор и внимательно прослушать объявление.