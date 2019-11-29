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В Ростове в декабре проведут тренировку системы оповещения

В Ростове в декабре проведут тренировку системы оповещения
В Ростове пройдёт тренировка автоматизированной системы централизованного оповещения населения о происшествиях. Об этом сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Ростова.

Сигналы прозвучат 19 декабря с 11 до 12 часов. В этот час ростовчане услышат сирены, звуки которых означают «Внимание всем!».
- Будьте внимательны к сигналам и сообщениям, передаваемым по системе централизованного оповещения населения, - отметили в спасательном ведомстве.

В экстренных случаях при включении сирены необходимо включить радио или телевизор и внимательно прослушать объявление.

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