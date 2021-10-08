Появились фото обмелевшего Азовского моря у берегов Мержаново

В соцсетях опубликовали снимки одного из самых живописных мест Ростовской области после ветрового сгона воды из Азовского моря. Снимки обмелевшего берега в хуторе Мержаново появились 9 октября.На фотографиях видно, насколько меньше стало воды после отгонного явления. Берег буквально превратился в высохший песчаный карьер, который простирается до самого горизонта.Однако отсутствие моря только преобразило завораживающее место, ничуть его не испортив. Теперь жители области смогут побывать у известного маяка и запечатлеть его на необычном фоне.Напомним, сгон воды из-за сильного восточного ветра начался несколько дней назад. В результате обмелели реки Дон, Миус и Азовское море.