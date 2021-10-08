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Появились фото обмелевшего Азовского моря у берегов Мержаново

Появились фото обмелевшего Азовского моря у берегов Мержаново
В соцсетях опубликовали снимки одного из самых живописных мест Ростовской области после ветрового сгона воды из Азовского моря. Снимки обмелевшего берега в хуторе Мержаново появились 9 октября.

На фотографиях видно, насколько меньше стало воды после отгонного явления. Берег буквально превратился в высохший песчаный карьер, который простирается до самого горизонта.

Однако отсутствие моря только преобразило завораживающее место, ничуть его не испортив. Теперь жители области смогут побывать у известного маяка и запечатлеть его на необычном фоне.

Напомним, сгон воды из-за сильного восточного ветра начался несколько дней назад. В результате обмелели реки Дон, Миус и Азовское море.
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