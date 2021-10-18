Точная копия каменной бабы из Танаиса украсила небольшой книжный магазин в Ростове

В центре Ростова-на-Дону находится единственная точная копия сарматской бабы из античного города Танаиса. Об уникальной достопримечательности на улице Серафимовича, 53Б рассказал директор книжного магазина «Деловая литература» Яков Лавелин. Именно там, у магазинчика, горожане могут увидеть необычную скульптуру.Каменная баба появилась около 10 лет назад. Археологи обнаружили сарматскую статую при раскопках в Танаисе. Ювелирный художник Николай Никитин раньше сотрудничал с археологами. Специалист начал работать менеджером по продажам в «Деловой литературе». Его знакомые-археологи рассказали о найденной сарматской бабе. Николай предложил сделать точную копию и поставить ее рядом с книжным магазином. Руководство поддержало необычную идею.- Нам показалось, что это здорово дополнит местный колорит и привлечет внимание к нашему магазину, - поделился с Rostov.ru Яков Лавелин.Николай Никитин отправился к месту, где нашли сарматскую бабу, и сделал слепок. Точную копию он вместе со своими знакомыми изготовил из бетона. Внутри скульптуры проходит железный штырь, который закреплен в земле. Каменная баба действительно полюбилась ростовчанам и гостям города.- Люди часто приносят ей цветы и монетки, надевают бусы и даже красят губы, - с улыбкой рассказывает директор книжного магазина.Однажды книжный магазин едва не лишился своей достопримечательности. В 2018 году проходила реконструкция улицы Серафимовича. Ее пытались выкорчевать - она мешала проведению ремонтных работ. К счастью, тогда за каменную бабу «заступился» председатель регионального ВООПИиК (прим. - Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры) Александр Кожин. Он посодействовал тому, чтобы колоритная красавица осталась на прежнем месте.Создателя статуи нет уже более трех лет. Однако его творение до сих пор радует ростовчан и гостей города, и каждый прохожий невольно обращает внимание на уникальную статую.