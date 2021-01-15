Азовские археологи рассказали об уникальной находке 14-го века

Археологи из Азова поделились уникальной находкой 14-го века. Специалисты рассказали об изящной рукоятке ножа 17 января.Необычную находку археологи обнаружили при раскопках в районе дома № 89 на улице Ленина. Костяная рукоять изготовлена в период золотоордынского Азака из вторичного сырья - метоподий (пальцев) мелкого рогатого скота. Как правило, раньше этот материал использовали для мощения улиц. Однако ремесленник решил сделать из него изящный бытовой предмет. Примечательно, что мастер выполнил рукоятку в сложной для косторезного искусства технике - объемной резьбе. Обычно ее применяли для дорогих вещей - шахматных фигур или накладок на ларцы из слоновой кости.- Это настоящий шедевр косторезного искусства! В основе композиции лежат растительные четырехлистники, - рассказывает заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Из-за ошибки при расчетах мастер прорезал слой кости насквозь. Видимо, поэтому он и не стал заканчивать отделку предмета.По словам специалиста, находка уникальна тем, что заготовку вторичного сырья превратили в изящную вещь.