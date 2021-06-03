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Археологи из Азова поделились уникальной находкой золотоордынского периода

Археологи из Азова поделились уникальной находкой золотоордынского периода
Азовские археологи рассказали о необычной чаше 14 века. Уникальную керамику специалисты обнаружили при раскопках в переулке Социалистическом, 53.

На фоне пестрой чаши даже яркие поливные сосуды, распространившиеся в быту горожан Азака, выглядят очень скромно. Находка сразу же привлекла внимание специалистов.

- Эта керамика похожа на изделия ширванов (прим. - жители Ширванского государства, одного из крупнейших на Кавказе), - поделился мнением заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Глазурь нанесена настолько тонким слоем, что даже проведя пальцем, можно почувствовать шероховатость черепка.

Однако несмотря на специфичное сочетанию цветов и слабую окрашенность фоновой глазури, чашу изготовили не ширваны. Специалист объяснил, что несколько поддонов из этой группы керамики, которые находили археологи, сделаны совершенно иначе. Откуда чаша появилась в Азаке, остается загадкой.

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