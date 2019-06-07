Необычную маленькую землянку с умывальником нашли азовские археологи



Археологи города Азова во время очередных раскопок обнаружили миниатюрную землянку времён Средневековья. Необычная постройка была найдена в районе дома № 77 по улице Дзержинского. Об исследовании нового здания рассказали 10 июня в Азовском музее-заповеднике.



Несмотря на то, что землянка была повреждена более поздним перекопом, она хорошо сохранилась. Отмечается, что это первое здание в северо-восточном районе древнего Азака, которое удалось исследовать целиком.



В крохотной постройке уместились очаг, лежанка, вход-тамбур и даже приспособление для умывания — ташнау. Оно использовалось для того, чтобы после умывания слить в него грязную воду.



- Таких маленьких жилищ мы нашли совсем немного при раскопках Азака, - прокомментировал заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Те небольшие землянки, которые мы находили ранее, имели простейшую конструкцию. Здесь же на небольшой площади жильцы попытались вместить разные функциональные части жилища.



По словам учёного, если люди могли позволить себе ташнау, то они имели возможность и построить дом побольше. Что стало причиной такой компактности — пока остаётся загадкой.