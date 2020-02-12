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Теплые и облачные выходные прогнозируются в донской столице

Теплые и облачные выходные прогнозируются в донской столице
На выходных в Ростове ожидается теплая погода без осадков. В гидрометцентре рассказали о прогнозе на 15 и 16 февраля.

Температура опустится до -4 градусов в ночь на субботу. Однако, уже днем 15 февраля прогнозируется потепление до +3 градусов и небольшая облачность. Порывы ветра будут достигать 4 метра в секунду. Снега и дождя не предвидится.

В воскресение столбики термометров по прежнему сохранят показатели +3 градуса, а ночью похолодает до 4. При этом облачность уменьшится и среди облаков покажется солнце. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду. Осадков также не ожидается.

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