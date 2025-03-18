Тело пропавшего студента из Ростова нашли в Азовском районе с обглоданной рукой

Фото: Лиза Алерт

В Азовском районе обнаружили тело молодого человека, который пропал в Ростове. Об этом стало известно от источника изданию Donday.По информации информационного портала, тело молодого человека было найдено в посёлке Красный Сад. Кроме того, у погибшего были обнаружены повреждения на руке, которые, предположительно, были нанесены бродячими собаками.Напомним, что молодой человек пропал 4 января. В течение нескольких месяцев его искали полиция, волонтёры, друзья и родственники. 17 марта стало известно о его смерти. Причину пока не установили, поскольку на теле зафиксированы гнилостные изменения. Вероятно, Валентин скончался спустя несколько дней после исчезновения. Тело отправлено на экспертизу.