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Тельцов ждут конфликты на работе, Рыбы рискуют потерять документы: гороскоп на неделю

Тельцов ждут конфликты на работе, Рыбы рискуют потерять документы: гороскоп на неделю
Новая рабочая неделя обещает быть сложной. Это время принятия решений, подписания важных документов и налаживания контактов с близкими. Подробный прогноз с 5 по 11 июля для всех знаков Зодиака составила астролог из Ростова Антонина Кариер.

Овен — имущественные дела не оставляют вас в покое. Закрепляйте документально и юридически правильно все договоренности с участниками сделки и заинтересованными лицами.

♉Телец — сложная неделя предстоит. Нарастает конфликтная ситуация и с домашними, и в рабочем коллективе. Если хотите сохранить дружеские отношения с людьми, постарайтесь подбирать в диалоге соответствующие слова.

♊ Близнецы — мысли путаются, сложно сосредоточиться, от цели отвлекают второстепенные дела. Если время поджимает, а решения все еще нет, начните сначала, распишите план и строго его выполняйте.

♋Рак — снизойдет вдохновение для творчества, новых изобретений или возникнет желание перемен. Внесите в повседневную жизнь что-то новое и оригинальное. Могут быть новые знакомства.

♌Лев — решительность и смелость - без этих качеств не сможете пробить стену непонимания и достигнуть своих целей.

♍Дева — внимание направлено на помощь (получать и оказывать) и общение с друзьями. При взаимодействии с коллегами или знакомыми возможны нападки или претензии в ваш адрес.

♎Весы — не бойтесь рисковать, допустите новшества в своей деятельности. Отстраненный, нестандартный, творческий взгляд на ситуацию будет полезен.

♏Скорпион — очень сильное желание освободиться от кого-то или прекратить некий процесс. Передышка нужна, но с дистанции не сходите. Терпение и настойчивость помогут справиться с трудностями.

♐Стрелец — для возможности договориться и развернуть ситуацию в нужном вам русле проанализируйте собственные действия и оппонента.

♑Козерог — можете ввести в заблуждение окружающих при желании выиграть время или решить вопрос наиболее выгодно для себя. Главное запомнить кому что сказали.

♒Водолей — будьте готовы к неожиданным проявлениям членов семьи и ближайшего окружения. Возможны ссоры, соперничество за внимание и ведущую роль.

♓Рыбы — есть вероятность пропажи, потери (в том числе по собственной забывчивости) документов, денежных средств или средств передвижения.

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