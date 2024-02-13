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Ростовчанка Татьяна Котова показала сексапильный образ ко Дню всех влюбленных

Ростовчанка Татьяна Котова показала сексапильный образ ко Дню всех влюбленных
Татьяна Котова показала сексапильный образ в белье ко Дню всех влюбленных. Кадры известная ростовчанка опубликовала в соцсетях.

В кадре певица предстала перед фанатами в красном кружевном боди и чулках. Алый цвет наряда отлично подчеркнул ее рыжие волосы и загорелую кожу. В руках ростовчанка держит шляпу в тон белья. На фоне видны красные шары в форме сердец.

- Образ невероятный, как и фигура. Очень идет красный цвет, - написал один из подписчиков.

Татьяна Котова родилась в поселке Шолоховском Ростовской области. Она одержала победу в конкурсе «Мисс Россия – 2006» и благодаря этому обрела популярность. В 2008 году девушка стала участницей группы «ВИА Гра», однако спустя два года покинула коллектив и начала выступать сольно. Сейчас в ее репертуаре – более 15 треков.
Фото: Соцсети.
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