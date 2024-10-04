Тариф на техосмотр автомобилей в Ростовской области увеличится в 2025 году

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С 1 января 2025 года в Ростовской области вырастет тариф на техобслуживание автомобилей. Об этом пишет издание DonDay.Предельный размер платы за проверку легковушки увеличится на 76 рублей — с 1 022 до 1 098. Для пассажирского транспорта весом меньше пяти тонн ценник поднимется с 1 750 до 1 880 рублей.Стоимость ТО автобусов весом свыше пяти тонн вырастет на 157 рублей — с 2 113 до 2 270.Подъем тарифа на техосмотр транспортных средств происходит ежегодно. ТО включает в себя проверку двигателя, шин, колес, тормозной системы и т. д.