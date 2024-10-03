На дороге Элиста — Зимовники в Ростовской области случились две смертельные аварии

Фото: УГИБДД по Ростовской области

На дороге Элиста — Зимовники случились две смертельные аварии. Трагедия произошла 2 октября неподалеку от поселка Глубокого в Ростовской области.Около 04:00 водитель "ВАЗ-21099" потерял контроль над автомобилем и съехал с трассы, что привело к его опрокидыванию на крышу. 21-летний автомобилист выбрался из перевернутой машины и вышел на дорогу, чтобы попросить помощи.В это время по трассе двигалась "Лада Приора", которой управлял 22-летний молодой человек. Он не успел остановиться и сбил на дороге пешехода.По информации от УГИБДД Ростовской области, в результате аварии погибла 25-летняя пассажирка ВАЗа, а также сам водитель скончался от травм на месте. Мужчина, управлявший "Ладой", и двое пассажиров доставлены в больницу.