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На дороге Элиста — Зимовники в Ростовской области случились две смертельные аварии

На дороге Элиста — Зимовники в Ростовской области случились две смертельные аварии
На дороге Элиста — Зимовники случились две смертельные аварии. Трагедия произошла 2 октября неподалеку от поселка Глубокого в Ростовской области.

Около 04:00 водитель "ВАЗ-21099" потерял контроль над автомобилем и съехал с трассы, что привело к его опрокидыванию на крышу. 21-летний автомобилист выбрался из перевернутой машины и вышел на дорогу, чтобы попросить помощи.

В это время по трассе двигалась "Лада Приора", которой управлял 22-летний молодой человек. Он не успел остановиться и сбил на дороге пешехода.

По информации от УГИБДД Ростовской области, в результате аварии погибла 25-летняя пассажирка ВАЗа, а также сам водитель скончался от травм на месте. Мужчина, управлявший "Ладой", и двое пассажиров доставлены в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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