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Защитник ФК «Ростов» Андрей Лангович не исключает, что может перейти в европейский клуб

Защитник ФК «Ростов» Андрей Лангович не исключает, что может перейти в европейский клуб
Защитник футбольного клуба «Ростов» Андрей Лангович не исключает возможности покинуть команду и перейти в европейский клуб. Об этом он рассказал в интервью изданию «СЭ».

— Возможно, в будущем у меня получится перейти в европейский клуб, ведь мы все знаем уровень топ-5 лиг. Сейчас я полностью сосредоточен на «Ростове». Это мой родной клуб, и я хочу приносить ему пользу. Моя главная цель — выиграть титул с «Ростовом», — сказал Андрей Лангович.

21-летний Андрей Лангович — воспитанник академии ФК «Ростов». В 2020 году он дебютировал в молодёжном первенстве в гостевом матче против «Ахмата». В апреле 2021 года провёл три матча в сезоне ЮФЛ-2020/21. 23 июля 2021 года состоялся его дебют в чемпионате России в матче с московским «Динамо».

Стоит отметить, что с началом нового футбольного сезона ведущие игроки «Ростова» начали задумываться о возможном переходе. Егору Голенкову и Данилу Глебову поступали предложения от других известных футбольных клубов. Однако, несмотря на это, они продолжают играть за свою команду в Ростове.
Фото: ФК Ростов
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