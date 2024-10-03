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Погибшего при ракетной атаке на корабль «Новочеркасск» моряка представили к ордену Мужества

Погибшего при ракетной атаке на корабль «Новочеркасск» моряка представили к ордену Мужества
Погибшего в ходе СВО 25-летнего моряка из Ростовской области представили к ордену Мужества. Василий Шевченко был удостоен государственной награды посмертно.

Молодой человек родом из города Цимлянска. До службы он работал на судомеханическом заводе. В 2022 году Василий подписал контракт с ВС РФ и отправился на спецоперацию. Его отправили в Республику Крым служить в Военно-морском флоте.

Ночью 26 декабря 2023 года порт Феодосии попал под ракетный обстрел. Во время атаки десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения. Василий находился на судне и был смертельно ранен.

На церемонии 30 сентября 2024-го родственникам бойца передали орден Мужества.
Фото: соцсети/ администрация Цимлянска
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