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Стоимость проезда в автобусе по Ростову вырастет до 45 рублей

Стоимость проезда в автобусе по Ростову вырастет до 45 рублей
В Ростове-на-Дону в очередной раз планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом пишет издание DonDay.

Распечатанное объявление заметили в салоне автобуса №  85А (СТ «Изумруд» — ТЦ «Мега»). Согласно ему цена увеличится с 22 июля. Вместо 39 рублей наличными пассажирам придется платить 45 рублей. Тариф также увеличится на оплату банковской картой – с 36 до 39 рублей.

Напомним, что последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Ростове поднималась в ноябре 2023 года.
Фото: Ростов Ру
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