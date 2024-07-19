Стоимость проезда в автобусе по Ростову вырастет до 45 рублей

Фото: Ростов Ру

В Ростове-на-Дону в очередной раз планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом пишет издание DonDay.Распечатанное объявление заметили в салоне автобуса № 85А (СТ «Изумруд» — ТЦ «Мега»). Согласно ему цена увеличится с 22 июля. Вместо 39 рублей наличными пассажирам придется платить 45 рублей. Тариф также увеличится на оплату банковской картой – с 36 до 39 рублей.Напомним, что последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Ростове поднималась в ноябре 2023 года.