Тайны и мифы армянского монастыря: в Ростове вышла книга о неизвестной истории Сурб Хача





Легенда о кладе



В 1888 году Ростов потрясла новость о громком преступлении. В армянском монастыре Сурб Хач был жестоко убит настоятель архимандрит Адам Никогосьян. Разбойники, которые зверски с ним расправились, искали в монастыре клад…

- С момента основания монастыря по городу ходили легенды, что в его стенах спрятаны сокровища. С чем это связано, трудно сказать, но эти байки обернулись не одним несчастьем для служителей, - рассказал писатель, краевед, автор книги «Наш Сурб Хач» Георгий Багдыков. – От рук грабителей погиб ещё один настоятель - Арутюн Аламдарян. Ходили разговоры, что он знал, где спрятана казна Степана Разина. Разбойники напали на монастырь и стали пытать его, требуя указать им путь к богатству.





Настоятеля Арутюна Аламдаряна жестоко убили охотники за кладом.



Современники писали, что Аламдарян был сильным и смелым человеком. Он вступил в неравную схватку с преступниками и дал им достойный отпор, но был смертельно ранен. Его похоронили у стен Сурб Хача. Некоторые до сих пор считают, что в монастыре спрятаны сокровища. Но это не больше чем легенда.



Семья врачей-писателей





Авторы труда «Наш Сурб Хач» – сын и отец Минас Георгиевич и Георгий Минасович Багдыковы - всю свою жизнь посвятили медицине.



В старой армянской церкви Сурб Хач хоть раз в жизни был каждый ростовчанин. Сейчас её зелёный купол с золотым крестом можно увидеть из окон многоэтажек Северного микрорайона. Более 230 лет назад, когда был основан армянский монастырь, вокруг только ветер разгонял степные травы. За эти годы обитель пережила и расцвет, и упадок. Как и православные храмы, не пощадила Сурб Хач советская власть. Неизвестные до сих пор факты из его истории собраны в книге Минаса и Георгия Багдыковых, вышедшей в конце 2019 года. Авторы труда «Наш Сурб Хач», сын и отец, всю свою жизнь посвятили медицине. Вторая страсть мужской половины семьи Багдыковых – краеведение.

- На одном из мероприятий ко мне подошёл настоятель церкви Сурб Хач Тер Погос и попросил написать о том, как мой отец в 60-е годы привозил делегацию молодых армянских писателей в монастырь. Тогда он невольно оказался причастен к делу его спасения, - рассказал Георгий Багдыков. – Я ответил, что мне неловко это делать, ведь могут подумать, будто я восхваляю своего отца. Но Тер Погос настоял: никого не слушай, я благословляю тебя на это дело, расскажи людям эту историю.



Дав согласие, доктор Багдыков всё ещё тянул с написанием книги, хотя уже поговорил с отцом и записал его воспоминания. Только после новой встречи с настоятелем не решился больше откладывать и приступил к работе.



«Делегация спасения»



В 60-е годы Ростов посетила делегация представителей творческой интеллигенции из Армении. Молодые писатели, поэты, журналисты хотели познакомиться с жизнью и культурой донских армян. Во время одного из шумных и оживлённых разговоров за богатым столом, который для своего зятя и его друзей-писателей накрывала тёща Минаса Георгиевича Арекназан Крикоровна, зашёл разговор о бывшем армянском монастыре Сурб Хач. С большим удивлением представители армянской делегации узнали о его плачевном состоянии.

- Тогда отец предложил вызвать такси и отправиться туда. В то время вокруг монастыря, точнее, того, что от него оставалось, не было ни домов, ни магазинов, одно сплошное безжизненное поле. На этом фоне картина выглядела ещё более удручающей.

Однако ситуация, которую молодые армянские писатели застали на территории монастыря, просто повергла их в шок. Неизвестный мужчина раскапывал могилу священника, отбрасывая в сторону остатки одеяния. Окружившим его людям он объяснил, что ищет подземный вход в монастырь, якобы там спрятан клад. Могилы других священнослужителей и писателей давно были разорены и разграблены.



Визит армянской делегации стал толчком к восстановлению монастыря. Благодаря родственнику Багдыковых, известному армянскому поэту Людвигу Дуряну (он приходился двоюродным братом мамы Георгия Багдыкова), о проблеме узнал знаменитый художник Мартирос Сарьян. Монастырь восстанавливали всем миром. В этом деле помогали и многие ростовские заводы. Некоторые восстановительные и реставрационные работы выполнялись на «Ростсельмаше».





Сурб Хач во время реставрации.



Письмо Брежневу



Мало кому известные факты из истории Сурб Хача удалось отыскать благодаря сохранившимся в архивах документам и публикациям старых газет. Большую помощь в подготовке книги её авторам оказала ростовский краевед Оксана Мордовина. Семья Алавердян подарила снимки архивной хроники с открытия музея русско-армянской дружбы в Сурб Харче в 1972 году. Ранее эти фотографии нигде не публиковались.

- Косвенное участие в деле восстановления монастыря принимала и известная писательница Мариэтта Шагинян. К слову, вместе с представителями армянской интеллигенции, выходцами из Нахичевани, она написала письмо Брежневу с просьбой вернуть городу историческое имя – Нахичевань-на-Дону. Обращение было отправлено в преддверии 200-летия основания Нахичевани. Я разговаривал с одним из партийных работников, которым поручили составить ответ на это письмо. Проигнорировать его было нельзя, а ответ должен был быть отрицательным. При этом стояла задача обосновать человеку, написавшему «Лениниану», считавшемуся чуть ли не близким лицом к ленинской семье, почему нельзя возвращать название Нахичевань. В итоге они написали, что на территории района расположено много заводов, здесь живут рабочие, он считается пролетарским. Теперь район так и называется – Пролетарский, а о Нахичевани ничего в городе не напоминает, разве что название переулка – Нахичеванский.



Лондонская типография на Дону







В армянском монастыре Сурб Хач была открыта первая типография на Юге России. Её основателем стал известный просветитель архиепископ Иосиф Аргутинский.



Во второй половине XVIII века в Лондоне некий Григорий Халдарьян, переселенец из Индии, основал типографию. После издания нескольких книг он решает переместить её в Санкт-Петербург. Архиепископ Аргутинский решает купить её для донских армян.



Здание для типографии в Сурб Хаче построили в 1792 году на средства армян, проживающих в городах Индии: Калькутте, Мадрасе, Сурате. Там стали печататься издания светского, исторического и духовного содержания. Издания выходили как на армянском, так и на русском языках.



Георгий Минасович Багдыков – врач-уролог поликлиники областной клинической больницы № 2. Автор более 50 книг по популярной медицине, краеведению, сборников рассказов и новелл, а также ряда монографий по специальности.



Минас Георгиевич Багдыков – врач-хирург, кандидат медицинских наук, доцент, краевед. Заслуженный врач России. Член Союза писателей Дона. Является автором более 100 научных работ.



Краеведы против бюрократии







С историческим наследием в Ростове, действительно, беда. Местные власти не только сами не стараются сохранить то, что осталось от исторического прошлого, но и не благоволят тем, кто пытается сделать это своими силами. Писатель убедился в этом на собственном опыте.

- Год назад мы с братом задумали к 240-летию Нахичевани и 270-летию Ростова установить на школе № 14, где мы учились, мемориальную табличку в память об основателе Гогоевской женской гимназии – купце Никите Гогоеве. Именно в этом здании когда-то располагалась школа для девочек. Когда я столкнулся с тем, что нужно сделать для этого, я понял, что ни одному вменяемому работающему человеку выполнить это невозможно. Надо пройти кучу инстанций, согласований, одобрений. Причем каждая инстанция рассматривает заявление месяц. Любая неправильно поставленная запятая - и исправленное заявление снова отправляется на рассмотрение, и это ещё месяц! Такое огромное количество согласований, чтобы повесить доску метр на метр, – вещь, которая понятна и очевидна всем. При такой системе я не вижу никакого будущего. Чтобы оно было, надо упрощать эту бюрократическую систему, по принципу разумной достаточности.



Пока чиновничья нерасторопность не даёт возможности увековечить памятные места родного города, доктор-писатель делает это в своих книгах. Чтение трудов Георгия Багдыкова – увлекательное литературное путешествие по хорошо знакомым местам, история которых до сих пор была не известна. Захватывающее повествование позволяет по-новому взглянуть на улицы и дома, мимо которых проходишь ежедневно, не догадываясь, какие тайны они скрывают.