Таганроженка Воеводина: После родов мне поставили три серьёзных диагноза



Уроженка Таганрога Оксана Воеводина рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем. Девушка с сожалением говорит о том, что уже много месяцев не может заниматься ни одним видом спорта. С тех пор, как у неё появился сын Леон, она стала жаловаться на боли в спине.



Девушка написала, что виной всему — эпидуральная анестезия (способ обезболивания, когда инъекция препарата делается в позвоночник - прим.).



- Во время схваток ко мне пришёл анестезиолог, и в тот момент мне стало так плохо, что я чуть не потеряла сознание от боли, - пишет Оксана. - Перед инъекцией врач был возмущён тем, что у меня сколиоз. Сказал, что если я дёрнусь, он может ошибиться и не попасть в нужное место в позвоночнике. После этого боль уменьшилась, и у меня отнялись ноги.



Воеводина пишет, что в течение двух месяцев после родов она не могла выпрямиться и «ходила, как старуха». Результаты МРТ показали, что у модели были три грыжи, протрузия и отёк костного мозга.



Нейрохирурги, ортопеды, остеопаты, мануалы — никто не смог помочь молодой маме. С момента родов прошло порядка девяти месяцев.



- До сих пор я испытываю приступы боли, и из-за этого мои спортивные занятия прекратились.



До того как забеременеть, Оксана занималась фитнесом, йогой, пилатесом, лыжами, теннисом, тайским боксом и вейкбордом. Сейчас она может только плавать и иногда кататься на лошадях.



Напомним, Воеводина — бывшая жена экс-короля Малайзии. Сразу после свадьбы он оставил её, в мае 2019-го девушка родила от него сына. Через месяц пара развелась.