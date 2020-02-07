Таганроженка Воеводина в аэропорту заразилась неизвестным вирусом



Модель из Таганрога Оксана Воеводина подхватила неизвестную болезнь. Девушка уверена, что заразилась вирусом в аэропорту по пути из Сочи в Москву. На Кубань она ездила вместе с маленьким сыном Леоном. Это было его первое путешествие на самолёте. Раньше ему было нельзя летать из-за ушной инфекции.



Отдохнув на курорте, молодая мама вернулась домой. Попав в аэропорт, она вспомнила о коронавирусе, который охватил Китай и держит в страхе всю планету. Сейчас всех пассажиров на вокзалах и в крупных хабах проверяют на наличие болезни. Воеводина очень переживала по этому поводу и в самолёте обрабатывала все поверхности антисептическим средством, так как Леон пытался всё облизать. Оберегая сына от болезни, Оксана заразилась сама.



- В течение трёх дней я лежу дома с высокой температурой, - пожаловалась модель в своём микроблоге. - Что это за вирус, и как я им заразилась, до сих пор не известно. Но я уверена, что подцепила его в аэропорту.



Это не первый случай, когда таганроженка испытывает проблемы со здоровьем. Недавно она рассказала, что после родов очень страдала болями в спине. На обследовании она узнала, что у неё отёк костного мозга, три грыжи и протрузия. Из-за этого девушка долго не могла заниматься спортом.



Оксана с сыном живут в Москве. Отец Леона, экс-король Малайзии, бросил модель ещё до рождения ребёнка. Летом 2019 года он развёлся с ней.

