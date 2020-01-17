Таганроженка Оксана Воеводина: Я поняла, что с моим сыном что-то не так



Модель из Таганрога Оксана Воеводина рассказала, что у её сына появились проблемы со здоровьем. Своими переживаниями девушка поделилась в социальной сети.



Она написала, что Леон с самого рождения плохо спал. Спустя более чем полгода у него сохраняются проблемы со сном.



- Поначалу я не придавала этому значения, но, пообщавшись с другими мамами, я поняла, что с Леоном что-то не так, - говорит Воеводина.



Обеспокоенная девушка повела ребёнка к врачам. Ему сделали УЗИ сердца, проверили внутричерепное давление. К счастью, все показатели были в норме. Тогда Оксану отправили к неврологу.



- Доктора разводят руками. Говорят, синдром гиперактивного ребёнка. Я с ними не согласна. Сказали, что он очень впечатлительный, поэтому не может уснуть и дёргается во сне.



Малышу выписали препарат, который люди принимают, испытывая беспокойство и бессонницу. Однако таганроженка призналась, что боится давать такое средство малышу. Она решила спросить совета у подписчиц. Мамы посоветовали изменить Леону режим сна, давать ему на ночь успокаивающий чай.



Напомним, Оксана Воеводина получила скандальную известность после свадьбы с экс-королём Малайзии. Пара женилась по законам шариата, затем организовала пышное торжество в столице России. Девушка к тому времени уже была беременна от монарха. Как она позже призналась, супруг практически сразу после свадьбы отправил её в Москву. С тех пор они не виделись. В мае 2019 года у Оксаны родился сын, и Фарис стал отрицать своё отцовство. Спустя пару месяцев супруги развелись. Сейчас Воеводина одна растит кроху.